Тамбовский губернатор назвал «Тамбов» уверенным участником РПЛ

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в отчёте о результатах деятельности администрации региона за 2020 год упомянул футбольный клуб «Тамбов».

«ФК «Тамбов» за короткий срок прошёл путь от второй лиги до уверенного участника Российской премьер-лиги (РПЛ). Здесь есть победы, есть и промахи, имеются проблемы, которые решаются, обратите внимание, в том числе и с участием региональной власти», — сказал Никитин на заседании областной думы.

По словам губернатора, футбол в Тамбовской области является самым популярным видом спорта.

«Наша гордость — региональный центр «Академия футбола». За последние годы специалисты академии подготовили известных в стране и за её пределами спортсменов: Юрия Жиркова, Артёма Архипова, Владислава Лепёхина, Ивана Котельникова, Никиту Иосифова», — сказал он.

По мнению Никитина, развитие академии — хороший вектор для сохранения профессионального футбола в Тамбовской области.

«В ближайшее время будут приложены все усилия для формирования конкурентоспособной команды на основе лучших воспитанников академии и добросовестного руководства. Невзирая на злобу и пену отдельных местных бесталанных политиканов, наши ребята будут с достоинством защищать цвета флага Тамбовщины на всероссийских турнирах», — сказал губернатор.

В прошедшем сезоне РПЛ ФК «Тамбов» набрал 13 очков и занял последнее, 16-е место в турнирной таблице, вылетев в Футбольную национальную лигу.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» разорвал контракты со всеми футболистами и тренерами.