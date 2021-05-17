СМИ: «Тамбов» разорвал контракты со всеми футболистами и тренерами

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Футбольный клуб «Тамбов» распустил команду и разорвал контракты со всеми игроками и тренерами.
СМИ: «Тамбов» разорвал контракты со всеми футболистами и тренерами
  • © ФК «Тамбов»

По информации «РБ Спорт», после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» футболисты и тренеры «Тамбова» попрощались друг с другом и разорвали контракты с клубом.

Также сообщается, что 17 мая станет последним рабочим днём для большинства сотрудников «Тамбова».

По итогам РПЛ сезона-2020/21 «Тамбов» занял последнее место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что покер Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ.

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