СМИ: «Тамбов» разорвал контракты со всеми футболистами и тренерами
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По информации «РБ Спорт», после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» футболисты и тренеры «Тамбова» попрощались друг с другом и разорвали контракты с клубом.
Также сообщается, что 17 мая станет последним рабочим днём для большинства сотрудников «Тамбова».
По итогам РПЛ сезона-2020/21 «Тамбов» занял последнее место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что покер Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ.