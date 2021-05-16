Покер Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над волгоградским «Ротором» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Победу «Зениту» принесли четыре гола Артёма Дзюбы, отличившегося на 11-й, 55-й, 73-й и 74-й минутах.

«Тамбов» ответил голом Кирилла Климова, забившего на 45-й минуте. Автогол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте в пассиве Фархода Васиева.

«Зенит», досрочно ставший чемпионом РПЛ, завершил сезон с 65 очками. «Тамбов» с 13 очками занял последнее место в вылетел в Футбольную национальную лигу.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.