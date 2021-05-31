Поздняков не сомневается, что Олимпиада в Токио состоится

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что летние Игры в Токио состоятся.

«У меня нет сомнений, что Игры пройдут. 99,9%. Я руководствуюсь не слухами, а информацией от Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр, с которыми мы постоянно на связи», — цитируют Позднякова «Ведомости».

Он отметил, что уже все научились проводить соревнования во время пандемии, а ощущение нестабильной ситуации специально нагнетается в СМИ, так как осенью в Японии пройдут выборы.

«Но если посмотреть на сухие цифры статистики заболеваемости в этой стране, то никакого повода для паники нет», — добавил Поздняков.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что МОК обяжет участников Олимпиады в Токио принять риски, связанные с коронавирусом.