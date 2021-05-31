Хоккеист Яшкин покинул московское «Динамо»
- РИА Новости
Как сообщается на сайте бело-голубых, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.
«Дмитрий Яшкин покидает «Динамо», чтобы вновь попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге», — говорится в заявлении.
Клуб поблагодарил игрока за ответственную работу и пожелал удачи в его начинаниях.
Яшкин стал лучшим снайпером по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги, забросив 38 шайб. На его счету также 22 результативные передачи.
Ранее агент Василия Подколзина сообщил о переходе игрока в клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс».