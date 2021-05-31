Хоккеист Яшкин покинул московское «Динамо»

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Московский хоккейный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды форварда Дмитрия Яшкина.
Хоккеист Яшкин покинул московское «Динамо»
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте бело-голубых, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. 

«Дмитрий Яшкин покидает «Динамо», чтобы вновь попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге», — говорится в заявлении.

Клуб поблагодарил игрока за ответственную работу и пожелал удачи в его начинаниях.

Яшкин стал лучшим снайпером по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги, забросив 38 шайб. На его счету также 22 результативные передачи.

Ранее агент Василия Подколзина сообщил о переходе игрока в клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

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