Хоккеист Яшкин покинул московское «Динамо»

Московский хоккейный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды форварда Дмитрия Яшкина.

Как сообщается на сайте бело-голубых, стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

«Дмитрий Яшкин покидает «Динамо», чтобы вновь попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге», — говорится в заявлении.

Клуб поблагодарил игрока за ответственную работу и пожелал удачи в его начинаниях.

Яшкин стал лучшим снайпером по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги, забросив 38 шайб. На его счету также 22 результативные передачи.

Ранее агент Василия Подколзина сообщил о переходе игрока в клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс».