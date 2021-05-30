Агент Подколзина сообщил о переходе игрока в клуб НХЛ «Ванкувер»

Сергей Исаков, агент российского нападающего Василия Подколзина, сообщил о подписании контракта своего клиента с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс».

«Вася подписал контракт новичка сроком на три года, об этом будет объявлено через два-три дня после регистрации контракта в НХЛ. Пункт о возврате игрока в Континентальную хоккейную лигу не предусмотрен», — цитирует Исакова ТАСС.

Подколзин является воспитанником петербургского СКА, за который он выступал с 2018 года. Он был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ 2019 года под общим десятым номером.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании контракта с Владимиром Ткачёвым.