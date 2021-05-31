Волков считает предсказуемым французского бойца MMA Гана

Российский боец смешанного стиля Александр Волков высказался о сильных и слабых сторонах своего будущего соперника — француза Сирила Гана.

«По нему попадали ребята, просто пока не было того, кто бы его нокаутировал и выиграл. Действительно, у него ударная техника на хорошем уровне, но я не могу сказать, что по нему сложно попасть. Сирил Ган неплохо двигается, неплохо раздёргивает, у него есть определённый стиль работы. Но он повторяется. Этот боец выполняет одни и те же элементы, которые предсказуемы», — цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, что предыдущие оппоненты Гана не особо сильно разбирали его бои. При этом россиянин отметил, что француз обладает хорошей ударной техникой, а сам бой с ним, скорее всего, будет тактическим.

«Есть очень много вещей, о которых я не хотел бы говорить раньше времени. Некоторые моменты мы принимаем во внимание и используем. Думаю, пока не стоит рассказывать о разных хитростях. Но это несложно отследить, у него не такой большой запас ударов, всего несколько ударов руками, несколько ударов ногами, он их комбинирует как конструктор LEGO», — сказал Волков.

На счету Волкова 33 победы и восемь поражений в смешанных единоборствах. В следующем бою в UFC Волков встретится с французом Сирилом Ганом. Поединок состоится 26 июня.

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