Боец Волков рассказал, как относится к гомосексуалистам в MMA

Российский боец смешанного стиля Александр Волков, выступающий в UFC, рассказал о своём отношении к гомосексуалистам в MMA.

«Как отношусь к геям в ММА? В моём понимании, здорового мужчину к этому не должно тянуть. Меня и, надеюсь, моих друзей — не тянет. Если я узнаю, что мой следующий соперник гей... Буду ли я его сильнее бить? Не знаю. Наверное, я сначала удивлюсь. Я ему буду говорить, чтобы он во время боя меня не трогал», — сказал Волков в выпуске шоу «50 вопросов. Спорт» на PREMIER.

Он также заявил, что у него будет больше поводов не вступать в партер с таким соперником. Тем не менее боец заявил, что как профессионал он будет обязан подраться с соперником вне зависимости от его ориентации.

«Если признается Сирил Ган? Конечно, я с ним подерусь. Но пересекаться в жизни я с ним больше не буду», — добавил Волков.

На счету Волкова 33 победы и восемь поражений в смешанных единоборствах. В следующем бою Волков встретится с французом Сирилом Ганом. Поединок состоится 26 июня.

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