Сенников предположил, почему Мухин решил перейти из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о переходе полузащитника Максима Мухина в столичный футбольный клуб ЦСКА.

«Там, похоже, сказались личные контрактные моменты. Максиму, видимо, предложили чуть больше денег и хороший долгий контракт взрослого футболиста, поэтому он и выбрал ЦСКА. Если он считает, что будет расти в армейском клубе и в него там верят», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет. 19-летний полузащитник в минувшем сезоне провёл 15 матчей за «Локомотив».

Ранее экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заподозрил ЦСКА в нарушении регламента при подписании Мухина.