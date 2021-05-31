Сенников предположил, почему Мухин решил перейти из «Локомотива» в ЦСКА

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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о переходе полузащитника Максима Мухина в столичный футбольный клуб ЦСКА.
Сенников предположил, почему Мухин решил перейти из «Локомотива» в ЦСКА
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Там, похоже, сказались личные контрактные моменты. Максиму, видимо, предложили чуть больше денег и хороший долгий контракт взрослого футболиста, поэтому он и выбрал ЦСКА. Если он считает, что будет расти в армейском клубе и в него там верят», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет. 19-летний полузащитник в минувшем сезоне провёл 15 матчей за «Локомотив».

Ранее экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заподозрил ЦСКА в нарушении регламента при подписании Мухина.

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