Геркус заподозрил ЦСКА в нарушении регламента при подписании футболиста «Локомотива» Мухина

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход 19-летнего футболиста сборной России Максима Мухина в столичный ЦСКА, заподозрив армейцев в нарушении регламента.
Геркус заподозрил ЦСКА в нарушении регламента при подписании футболиста «Локомотива» Мухина
  • РИА Новости
  • © РИА Новости

«Я очень уважаю ЦСКА и лично Романа Юрьевича Бабаева. Они всегда выжимают максимум из любой ситуации. Сейчас, оправдывая непонятное и нелогичное решение бывшего игрока «Локомотива» Мухина выбрать ЦСКА, Бабаев говорит:

«Конечно, финансовая составляющая в таких трансферах важна. Не стоит лукавить и говорить, что Максим оказался у нас только из-за большой любви к ЦСКА. Да, зарплата имела значение. Однако она не ставилась в данном случае во главу угла. Были личные встречи, общение, мы объясняли игроку, как видим его будущее в нашем клубе».

«Как это они встречались лично с футболистом на действующем контракте? «Локомотив» давал письменное разрешение? Я очень сильно сомневаюсь. Выходит, ЦСКА нарушали регламент?» — написал Геркус в своем Telegram-канале.

ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет. 19-летний полузащитник в минувшем сезоне провёл 15 матчей за «Локомотив».

Ранее Геркус высказался о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники».

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