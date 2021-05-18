Геркус высказался о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники»

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове и переезде в «Лужники».
Геркус высказался о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники»
  • РИА Новости

«Сам по себе переезд в «Лужники» — дело хорошее. Но только не временно, а навсегда. Занять центральный стадион Москвы и страны — хорошая, здравая амбиция. Но только и клуб должен ей соответствовать — стремиться стать главным московским клубом. Как в спорте, так и в работе с болельщиками, и в маркетинге, и в коммуникациях», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

Он отметил, что такой шаг потребует гигантской работы и огромного профессионализма всех клубных структур.

«В своё время мы, администрация «Локомотива», прорабатывали такой проект. Но речь шла о переезде насовсем, переезде поэтапном, а в Черкизове предполагалось оставить академию и женскую команду», — добавил Геркус.

Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД Арена», открытая в 2002 году и способная вместить 27 320 зрителей.

«Лужники» были открыты в 1956 году и уже трижды реконструировались. Стадион может принять 81 тыс. болельщиков.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет.

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