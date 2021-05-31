КОНМЕБОЛ сообщила о переносе Кубка Америки из Аргентины

Короткая ссылка
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести матчи Кубка Америки из Аргентины в другую страну.
КОНМЕБОЛ сообщила о переносе Кубка Америки из Аргентины
  • Twitter
  • © CopaAmerica

«КОНМЕБОЛ сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами было принято решение приостановить организацию Кубка Америки в Аргентине», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что пока изучаются предложения других стран по поводу проведения турнира, а новости по этому поводу появятся в ближайшее время.

Напомним, что изначально Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии в 2020 году, но из-за пандемии он был перенесён на лето 2021 года. Тем не менее позже от проведения матчей была отстранена Колумбия.

Матчи должны пройти с 13 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что КОНМЕБОЛ перенесла мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить