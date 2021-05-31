КОНМЕБОЛ сообщила о переносе Кубка Америки из Аргентины

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести матчи Кубка Америки из Аргентины в другую страну.

«КОНМЕБОЛ сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами было принято решение приостановить организацию Кубка Америки в Аргентине», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что пока изучаются предложения других стран по поводу проведения турнира, а новости по этому поводу появятся в ближайшее время.

Напомним, что изначально Кубок Америки должен был пройти в Аргентине и Колумбии в 2020 году, но из-за пандемии он был перенесён на лето 2021 года. Тем не менее позже от проведения матчей была отстранена Колумбия.

Матчи должны пройти с 13 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что КОНМЕБОЛ перенесла мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 по футболу.