КОНМЕБОЛ перенесла мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 по футболу

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести запланированные на март матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ такое решение было принято в связи сложностями с прибытием игроков в расположение национальных команд из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что КОНМЕБОЛ совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) определит новые даты проведения матчей, который должны были состояться 25 и 30 марта.

Ранее сообщалось, что в Колумбии выступили против приезда сборной Бразилии по футболу на матч отбора ЧМ-2022.