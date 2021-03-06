КОНМЕБОЛ перенесла мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 по футболу

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести запланированные на март матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ такое решение было принято в связи сложностями с прибытием игроков в расположение национальных команд из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Отмечается, что КОНМЕБОЛ совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) определит новые даты проведения матчей, который должны были состояться 25 и 30 марта.

Ранее сообщалось, что в Колумбии выступили против приезда сборной Бразилии по футболу на матч отбора ЧМ-2022.

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