Баскетболист «Эфеса» Мицич признан MVP «Финала четырёх» Евролиги

Защитник турецкого«Анадолу Эфес» Василие Мицич признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

27-летний серб становился самым результативным игроком «Эфеса» в обоих матчах команды в «Финале четырёх».

В полуфинальной встрече с ЦСКА Мицич записал в свой актив 25 очков, 6 ассистов, 3 подбора и 1 блок-шот. В финале с «Барселоной» сербский защитник также набрал 25 очков, при 5 ассистах, 3 подборах и трёх перехватах.

Ранее сообщалось, что «Эфес» обыграл «Барселону» и впервые в истории стал чемпионом Евролиги.