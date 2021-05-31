Баскетболист «Эфеса» Мицич признан MVP «Финала четырёх» Евролиги

Короткая ссылка
Защитник турецкого«Анадолу Эфес» Василие Мицич признан самым ценным игроком (MVP) «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

27-летний серб становился самым результативным игроком «Эфеса» в обоих матчах команды в «Финале четырёх».

В полуфинальной встрече с ЦСКА Мицич записал в свой актив 25 очков, 6 ассистов, 3 подбора и 1 блок-шот. В финале с «Барселоной» сербский защитник также набрал 25 очков, при 5 ассистах, 3 подборах и трёх перехватах.

Ранее сообщалось, что «Эфес» обыграл «Барселону» и впервые в истории стал чемпионом Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить