Баскетболист «Эфеса» Мицич признан MVP «Финала четырёх» Евролиги
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
27-летний серб становился самым результативным игроком «Эфеса» в обоих матчах команды в «Финале четырёх».
В полуфинальной встрече с ЦСКА Мицич записал в свой актив 25 очков, 6 ассистов, 3 подбора и 1 блок-шот. В финале с «Барселоной» сербский защитник также набрал 25 очков, при 5 ассистах, 3 подборах и трёх перехватах.
Ранее сообщалось, что «Эфес» обыграл «Барселону» и впервые в истории стал чемпионом Евролиги.