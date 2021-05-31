Кастроневес в четвёртый раз выиграл «500 миль Индианаполиса»
Кастроневес за рулём болида Dallara-Honda команды Meyer Shank Racing, стартовавший с восьмой позиции, сумел одержать победу, проведя решающий обгон в первом повороте предпоследнего круга гонки. Для 46-летнего бразильца это четвёртая в карьере победа на «Инди-500».
Вторым в гонке финишировал Алекс Палоу из Chip Ganassi Racing, а тройку призёров замкнул гонщик Team Penske Симон Пажено.
Ранее cообщалось, что в Red Bull исключили возвращение в команду российского пилота Квята.