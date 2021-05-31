Кастроневес в четвёртый раз выиграл «500 миль Индианаполиса»

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Бразильский пилот Элио Кастроневес стал победителем 105-й в истории гонки «500 миль Индианаполиса», проходящей ежегодно в рамках чемпионата IndyCar.

Кастроневес за рулём болида Dallara-Honda команды Meyer Shank Racing, стартовавший с восьмой позиции, сумел одержать победу, проведя решающий обгон в первом повороте предпоследнего круга гонки. Для 46-летнего бразильца это четвёртая в карьере победа на «Инди-500».

Вторым в гонке финишировал Алекс Палоу из Chip Ganassi Racing, а тройку призёров замкнул гонщик Team Penske Симон Пажено.

Ранее cообщалось, что в Red Bull исключили возвращение в команду российского пилота Квята.

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