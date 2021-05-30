Сафиуллин победил Табернера и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянин Роман Сафиуллин одержал победу над испанцем Карлосом Табернером в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

Россиянин Роман Сафиуллин одержал победу над испанцем Карлосом Табернером в матче первого круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина, сделавшего восемь эйсов, реализовавшего восемь брейк-пойнтов из 15 и допустившего одну двойную ошибку.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Веселы на старте «Ролан Гаррос».