Хачанов обыграл Веселы на старте «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над чехом Иржи Веселы в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
Хачанов обыграл Веселы на старте «Ролан Гаррос»
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:3.

В следующем раунде россиянин сыграет либо с японцем Кеем Нисикори, либо с итальянцем Алессандро Джаннесси. 

Напомним, что именно на Открытом чемпионате Франции Хачанов достигал своего лучшего результата на турнирах Большого шлема. В 2019 году он дошёл до четвертьфинала. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

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