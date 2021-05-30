Хачанов обыграл Веселы на старте «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над чехом Иржи Веселы в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:3.

В следующем раунде россиянин сыграет либо с японцем Кеем Нисикори, либо с итальянцем Алессандро Джаннесси.

Напомним, что именно на Открытом чемпионате Франции Хачанов достигал своего лучшего результата на турнирах Большого шлема. В 2019 году он дошёл до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос».