Хачанов обыграл Веселы на старте «Ролан Гаррос»
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Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:3.
В следующем раунде россиянин сыграет либо с японцем Кеем Нисикори, либо с итальянцем Алессандро Джаннесси.
Напомним, что именно на Открытом чемпионате Франции Хачанов достигал своего лучшего результата на турнирах Большого шлема. В 2019 году он дошёл до четвертьфинала.
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос».