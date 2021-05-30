Шенгелия высказался о поражении ЦСКА в матче за третье место «Финала четырёх» Евролиги

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Центровой московского ЦСКА Торнике Шенгелия прокомментировал поражение от итальянского клуба «Олимпия Милан» в матче за третье место в «Финале четырёх» баскетбольной Евролиги.
Шенгелия высказался о поражении ЦСКА в матче за третье место «Финала четырёх» Евролиги
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали по дороге сюда, но я горжусь своей командой, учитывая то, через какие проблемы мы прошли в этом сезоне. Мы смогли объединиться и бились до конца — даже в предыдущей игре, где мы отыграли 21 очко. Мы бились, верили в себя до конца, и это и есть что-то хорошее, что можно вынести из этого «Финала четырёх», — приводит слова Шенгелии ТАСС.

ЦСКА, в девятый раз подряд сыгравший в «Финале четырёх» Евролиги, является восьмикратным победителем турнира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги.

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