Шенгелия высказался о поражении ЦСКА в матче за третье место «Финала четырёх» Евролиги

Центровой московского ЦСКА Торнике Шенгелия прокомментировал поражение от итальянского клуба «Олимпия Милан» в матче за третье место в «Финале четырёх» баскетбольной Евролиги.

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали по дороге сюда, но я горжусь своей командой, учитывая то, через какие проблемы мы прошли в этом сезоне. Мы смогли объединиться и бились до конца — даже в предыдущей игре, где мы отыграли 21 очко. Мы бились, верили в себя до конца, и это и есть что-то хорошее, что можно вынести из этого «Финала четырёх», — приводит слова Шенгелии ТАСС.

ЦСКА, в девятый раз подряд сыгравший в «Финале четырёх» Евролиги, является восьмикратным победителем турнира.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги.