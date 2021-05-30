Итудис: ЦСКА расстроен своим выступлением в «Финале четырёх» Евролиги

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение от итальянского клуба «Олимпия Милан» в матче за третье место в «Финале четырёх» баскетбольной Евролиги.

«Мы расстроены своим выступлением в этом «Финале четырёх», безусловно. Мы приезжали играть за титул, а не за бронзовые медали. Мы могли быть в финале, но всё решили один-два броска. Сегодня мы играли с большей ротацией, дали время игрокам», — приводит слова Итудиса ТАСС.

Он отметил, что команда держала в уме предстоящую финальную серию Единой лиги ВТБ.

«Мы уважаем Евролигу, понимаем, что надо играть за бронзу, но у нас впереди важная серия с УНИКСом. Хотя, безусловно, сегодня мы старались победить», — добавил специалист.

ЦСКА, в девятый раз подряд сыгравший в «Финале четырёх» Евролиги, является восьмикратным победителем турнира.

Первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом состоится 5 июня в Казани.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги.