Плющев: муссирование темы вратарей сборной России по хоккею только нервирует Самонова
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«Самонов нормально отыграл предыдущие игры, но только тренерский штаб может видеть, в каком состоянии находятся вратари. Совершенно зря муссируется тема, кто из пары Бобровский — Самонов должен занять место в воротах сборной, это только нервирует Александра», — цитирует Плющева «Чемпионат».
Он отметил, что Самонов доказал свою состоятельность на турнире, но только тренерскому штабу стоит решать, кто займёт место в воротах.
«Сборной России нужно подтянуть организацию игры в обороне, а ещё надо что-то решать с завершающей стадией. Моменты создают, но их ещё надо уметь реализовывать», — добавил Плющев.
В последнем матче на ЧМ Россия обыграла Швейцарию со счётом 4:1. На групповом этапе россиянам осталось встретиться со Швецией и Белоруссией.
Ранее голкипер национальной команды Сергей Бобровский заявил, что сразу принял решение о поездке на ЧМ по хоккею.