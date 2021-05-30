Плющев: муссирование темы вратарей сборной России по хоккею только нервирует Самонова

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о ситуации с вратарями в составе национальной команды на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Плющев: муссирование темы вратарей сборной России по хоккею только нервирует Самонова
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Самонов нормально отыграл предыдущие игры, но только тренерский штаб может видеть, в каком состоянии находятся вратари. Совершенно зря муссируется тема, кто из пары Бобровский — Самонов должен занять место в воротах сборной, это только нервирует Александра», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Он отметил, что Самонов доказал свою состоятельность на турнире, но только тренерскому штабу стоит решать, кто займёт место в воротах.

«Сборной России нужно подтянуть организацию игры в обороне, а ещё надо что-то решать с завершающей стадией. Моменты создают, но их ещё надо уметь реализовывать», — добавил Плющев.

В последнем матче на ЧМ Россия обыграла Швейцарию со счётом 4:1. На групповом этапе россиянам осталось встретиться со Швецией и Белоруссией.

Ранее голкипер национальной команды Сергей Бобровский заявил, что сразу принял решение о поездке на ЧМ по хоккею.

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