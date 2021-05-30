Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»

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Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попрощался с английским клубом.
Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»
  • Reuters

«Горжусь своей командой и тем, что много лет защищал цвета этого клуба. «Манчестер Сити» навсегда в моём сердце», — написал Агуэро в Twitter.

Футболист объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Агуэро выступал за «Манчестер Сити» с 2011 года. За это время аргентинец стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Всего он забил за команду 260 мячей и отметился 73 результативными передачами в 390 матчах.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что в пропущенном голе «Манчестер Сити» в финале ЛЧ есть вина Александра Зинченко.

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