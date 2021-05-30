Сёмин заявил, что в пропущенном голе «Манчестер Сити» в финале ЛЧ есть вина Зинченко

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о финале Лиги чемпионов сезона-2020/21 между «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0), отметив вину украинского защитника Александра Зинченко в пропущенном голе его команды.
Сёмин заявил, что в пропущенном голе «Манчестер Сити» в финале ЛЧ есть вина Зинченко
  • globallookpress.com

«Игра высочайшего уровня, очень мощный матч. Играли две команды, которые прекрасно друг друга знают, потому был такой напряжённый и сложный матч в плане тактики. Можно сказать, что удача вчера была на стороне «Челси». Матч был совершенно равный — кому-то больше повезло, а кому-то меньше. В пропущенном мяче есть ошибка со стороны Зинченко, хотя он хорошо провёл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хаверца. В таких матчах малейшая ошибка играет катастрофическую роль», — цитирует Сёмина Sport24.

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов впервые в истории. «Челси» завоевал данный трофей во второй раз за всё время существования клуба.

Ранее сообщалось, что впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов выиграл трофей ЛЧ.

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