Кафельников: радужных перспектив по поводу Медведева на «Ролан Гаррос» не нужно строить

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступления второй ракетки мира Даниила Медведева на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос».
Кафельников: радужных перспектив по поводу Медведева на «Ролан Гаррос» не нужно строить
  • Reuters

«Я думаю, что радужных перспектив по поводу Медведева точно не нужно строить. Даня может сыграть по-разному. Поражений можно ожидать всегда. Первый его соперник — Александр Бублик, будет очень тяжело, для меня это матч 50 на 50. Несмотря на то что Медведев — второй в рейтинге, это ничего не означает», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, среди россиян больше шансов на проход имеют Андрей Рублёв и Аслан Карацев, так как последние два месяца они хорошо выступали на грунте.

Ранее Медведев высказался о шансах Рафаэля Надаля выиграть «Ролан Гаррос».

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