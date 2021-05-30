Кафельников: радужных перспектив по поводу Медведева на «Ролан Гаррос» не нужно строить

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступления второй ракетки мира Даниила Медведева на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Я думаю, что радужных перспектив по поводу Медведева точно не нужно строить. Даня может сыграть по-разному. Поражений можно ожидать всегда. Первый его соперник — Александр Бублик, будет очень тяжело, для меня это матч 50 на 50. Несмотря на то что Медведев — второй в рейтинге, это ничего не означает», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, среди россиян больше шансов на проход имеют Андрей Рублёв и Аслан Карацев, так как последние два месяца они хорошо выступали на грунте.

Ранее Медведев высказался о шансах Рафаэля Надаля выиграть «Ролан Гаррос».