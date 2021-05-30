Кафельников: радужных перспектив по поводу Медведева на «Ролан Гаррос» не нужно строить
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«Я думаю, что радужных перспектив по поводу Медведева точно не нужно строить. Даня может сыграть по-разному. Поражений можно ожидать всегда. Первый его соперник — Александр Бублик, будет очень тяжело, для меня это матч 50 на 50. Несмотря на то что Медведев — второй в рейтинге, это ничего не означает», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, среди россиян больше шансов на проход имеют Андрей Рублёв и Аслан Карацев, так как последние два месяца они хорошо выступали на грунте.
Ранее Медведев высказался о шансах Рафаэля Надаля выиграть «Ролан Гаррос».