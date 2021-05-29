Медведев высказался о шансах Надаля выиграть «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал шансы испанца Рафаэля Надаля в 14-й раз стать победителем турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».

«Думаю, в этом году с мячами, которые есть сейчас, с той погодой, которая стоит (и я слышал, она продержится как минимум неделю, а то и все две), Надалю будет сложнее взять титул на «Ролан Гаррос». Мои слова не отменяют того факта, что он очень силён на грунте. Если в этот раз ему будет сложнее, это не значит, что он не выиграет. 13 побед — это впечатляющая сумма, он попытается её улучшить. Затем раз — вы получаете от него баранки и едете домой», — приводит слова Медведева Eurosport.

На старте «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.

Ранее сообщалось, что на «Ролан Гаррос» установили статую в честь Надаля.