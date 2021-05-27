На «Ролан Гаррос» установили статую в честь Надаля
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Участие в церемонии принял сам Надаль, а также президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Жорди Диез Фернандес.
Статуя находится рядом с новыми входными воротами для публики и «садом мушкетёров».
A moment unlike any other for our greatest champion 😮#RolandGarros | @RafaelNadalpic.twitter.com/ioi1UbnfG4— Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2021
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев назвал свою цель на «Ролан Гаррос».