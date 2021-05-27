На «Ролан Гаррос» установили статую в честь Надаля

В теннисном комплексе «Ролан Гаррос» состоялась церемония открытия статуи в честь 13-кратного победителя Открытого чемпионата Франции испанца Рафаэля Надаля.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Участие в церемонии принял сам Надаль, а также президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Жорди Диез Фернандес.

Статуя находится рядом с новыми входными воротами для публики и «садом мушкетёров».

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев назвал свою цель на «Ролан Гаррос».