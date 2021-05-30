Головин высказался о слухах о его переходе в «Челси»

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Полузащитник сборной России по футболу и «Монако» Александр Головин отреагировал на слухи о его возможном переходе в «Челси».
Головин высказался о слухах о его переходе в «Челси»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Нет мыслей о следующем шаге. Разговоры есть, но конкретных предложений нет. Хотел бы перейти в «Челси»? Это одна из самых лучших команд в мире, все видели финал. Так что — да, это супертоп», — цитирует Головина «Чемпионат».

Российский полузащитник перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн. С того времени Головин провёл за монегасков 91 матч, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее Головин признался, что никогда не будет комфортно себя чувствовать в Европе.

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