Головин высказался о слухах о его переходе в «Челси»
- РИА Новости
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«Нет мыслей о следующем шаге. Разговоры есть, но конкретных предложений нет. Хотел бы перейти в «Челси»? Это одна из самых лучших команд в мире, все видели финал. Так что — да, это супертоп», — цитирует Головина «Чемпионат».
Российский полузащитник перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн. С того времени Головин провёл за монегасков 91 матч, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.
Ранее Головин признался, что никогда не будет комфортно себя чувствовать в Европе.