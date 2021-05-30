Головин признался, что никогда не будет комфортно себя чувствовать в Европе

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Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что в России всегда будет чувствовать себя лучше, чем в любом европейском городе.
Головин признался, что никогда не будет комфортно себя чувствовать в Европе
  • Reuters

«В Европе трудно было первое время. Сейчас уже адаптировался, всё хорошо. Однако всё равно никогда не буду ощущать себя там так, как в России. И неважно, где именно — в Барселоне или в Монако», — цитирует Головина Sport24.

Российский полузащитник перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн. С того времени Головин провёл за монегасков 91 матч, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.

Ранее Головин рассказал, как отреагирует на предложение топ-клуба.

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