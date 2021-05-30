Головин: позовут в топ-клуб — без раздумий пойду

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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался относительно своего будущего.
Головин: позовут в топ-клуб — без раздумий пойду
  • Reuters

«На данный момент я остаюсь в «Монако». Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим. Конечно, хотел был перейти в топ-клуб, но это не прямо цель. Не играю с мыслью: когда там предложение придёт? Просто пытаюсь дать свой максимум. Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду, нет — буду играть, где нужно», — сказал Головин в интервью Sport24.

Также российский полузащитник добавил, что не считает испанскую «Севилью» и английский «Вест Хэм» клубами, которые намного сильнее «Монако».

Ранее Головин высказался о важности Дзюбы для сборной России.

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