Головин: позовут в топ-клуб — без раздумий пойду
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«На данный момент я остаюсь в «Монако». Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим. Конечно, хотел был перейти в топ-клуб, но это не прямо цель. Не играю с мыслью: когда там предложение придёт? Просто пытаюсь дать свой максимум. Позовут в топ-клуб — без раздумий пойду, нет — буду играть, где нужно», — сказал Головин в интервью Sport24.
Также российский полузащитник добавил, что не считает испанскую «Севилью» и английский «Вест Хэм» клубами, которые намного сильнее «Монако».
Ранее Головин высказался о важности Дзюбы для сборной России.