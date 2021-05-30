«Зенит» c иронией отреагировал на попадание в третью корзину ЛЧ из-за победы «Челси»
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«Мы будем в третьей корзине в жеребьёвке следующей ЛЧ. Спасибо «Челси» за это», — говорится в Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.
Изначально петербургский клуб должен был попасть в первую корзину, однако после побед «Вильярреала» в Лиге Европы и «Челси» в Лиге чемпионов переместился в третью.
Места в первой корзине, помимо чемпионов еврокубковых турниров, займут победители топ-6 национальных лиг: «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль» и «Спортинг».
Ранее агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что победа «Челси» в финале Лиги чемпионов больше всего огорчила хозяев ПСЖ.
Pot 3️⃣ for us next #UCL Thanks for that Chelsea. pic.twitter.com/np33KqO1pV— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) May 29, 2021