«Зенит» c иронией отреагировал на попадание в третью корзину ЛЧ из-за победы «Челси»

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» c иронией отреагировал на попадание в третью корзину при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 из-за победы лондонского «Челси» в турнире.
«Зенит» c иронией отреагировал на попадание в третью корзину ЛЧ из-за победы «Челси»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Мы будем в третьей корзине в жеребьёвке следующей ЛЧ. Спасибо «Челси» за это», — говорится в Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.

Изначально петербургский клуб должен был попасть в первую корзину, однако после побед «Вильярреала» в Лиге Европы и «Челси» в Лиге чемпионов переместился в третью.

Места в первой корзине, помимо чемпионов еврокубковых турниров, займут победители топ-6 национальных лиг: «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль» и «Спортинг».

Ранее агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что победа «Челси» в финале Лиги чемпионов больше всего огорчила хозяев ПСЖ.

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