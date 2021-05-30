Селюк: победа «Челси» в финале Лиги чемпионов больше всего огорчила хозяев ПСЖ
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«Для начала хочу сказать, что я рад за Романа Аркадьевича Абрамовича. А вчерашний результат огорчил больше всех хозяев ПСЖ. Они уволили двух тренеров — один выиграл Лигу Европы, а другой — Лигу чемпионов», — цитирует агента «Советский спорт».
Он также отметил, что давно знаком с тренером «Челси» Томасом Тухелем и следит за его работой. По его мнению, этот специалист умеет грамотно построить игру и расставить футболистов на поле.
«Он топовый тренер. Когда в руки немецких тренеров попадают английские деньги, они добиваются больших успехов. Можно ещё в этом плане привести пример Клоппа», — добавил Селюк.
«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал двукратным победителем Лиги чемпионов. Единственный мяч в игре забил Кай Хаверц.
Ранее сообщалось, что у полузащитника «Сити» Кевина Де Брёйне диагностированы переломы костей носа и глазницы после финала ЛЧ.