Терещенко прокомментировал победу сборной России по хоккею над Швейцарией

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал победу подопечных Валерия Брагина над Швейцарией на групповом этапе первенства планеты в Риге.
Терещенко прокомментировал победу сборной России по хоккею над Швейцарией
  • Reuters

«Я бы не назвал Швейцарию средней командой. Напротив, она уже давно приближается к лидерам мирового хоккея. Матч получился достаточно интересным. Хорошо, что ребята одержали победу, хотя им пришлось нелегко. Но поводов для переживаний я не вижу. Сейчас важно просто набирать очки. Ведь по большому счёту шайбы забрасываются. Меньше пропустили — выиграли. Вот и всё. Самое главное — результат. Дальше уже задача Валерия Брагина заключается в отработке действий в той или иной зоне», — заявил Терещенко в интервью RT.

Сборная России одержала победу над Швейцарией в матче пятого тура предварительного этапа чемпионата мира в Риге со счётом 4:1.

Ранее Терещенко заявил, что Россия изначально считалась претендентом на победу на чемпионате мира.

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