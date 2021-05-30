СМИ: «Ростов» намерен выкупить контракт Прохина у «Зенита»

ФК «Ростов» намерен выкупить контракт защитника Данилы Прохина у петербургского «Зенита».

«Ростовский клуб хочет усилить линию защиты и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры о трансфере. Единственно, ещё не решено, когда произойдёт переход: сейчас или же по окончании сезона. Дело в том, что Прохин принадлежит «Сочи» и согласно контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды», — цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

Прохин стал игроком «Зенита» в 2019 году. В феврале 2021 года защитник перешёл в «Сочи» на правах аренды. В нынешнем сезоне Прохин принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги и забил один мяч.

Ранее агент футболиста «Ростова» Норманна подтвердил интерес к игроку со стороны «Зенита» и «Краснодара».