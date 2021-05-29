Умар Нурмагомедов рассказал, когда планирует провести следующий поединок в UFC
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«Я надеюсь, что в сентябре начну бороться. Если смогу бороться с сентября, то думаю вернуться в октябре или ноябре», — приводит его слова ТАСС.
На счету Нурмагомедова, восстанавливающегося после операции на крестообразных связках колена, один бой в UFC, в котором Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова, применив удушающий приём во втором раунде. Всего в активе 25-летнего россиянина 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
Ранее сообщалось, что USADA вынесло предупреждение брату Нурмагомедова.