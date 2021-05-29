Умар Нурмагомедов рассказал, когда планирует провести следующий поединок в UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

«Я надеюсь, что в сентябре начну бороться. Если смогу бороться с сентября, то думаю вернуться в октябре или ноябре», — приводит его слова ТАСС.

На счету Нурмагомедова, восстанавливающегося после операции на крестообразных связках колена, один бой в UFC, в котором Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова, применив удушающий приём во втором раунде. Всего в активе 25-летнего россиянина 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что USADA вынесло предупреждение брату Нурмагомедова.