Умар Нурмагомедов рассказал, когда планирует провести следующий поединок в UFC

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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда планирует провести следующий поединок.
Умар Нурмагомедов рассказал, когда планирует провести следующий поединок в UFC
  • © РИА Новости

«Я надеюсь, что в сентябре начну бороться. Если смогу бороться с сентября, то думаю вернуться в октябре или ноябре», — приводит его слова ТАСС.

На счету Нурмагомедова, восстанавливающегося после операции на крестообразных связках колена, один бой в UFC, в котором Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова, применив удушающий приём во втором раунде. Всего в активе 25-летнего россиянина 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что USADA вынесло предупреждение брату Нурмагомедова.

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