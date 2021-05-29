USADA вынесло предупреждение брату Нурмагомедова

Американское антидопинговое агентство (USADA) вынесло предупреждение российскому бойцу смешанных единоборств Умару Нурмагомедову, двоюродному брату экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«У меня пропуск допинг-теста был. Допинг-офицеры, оказывается, приходили, я забыл. Меня дома не было, они стучались. И мне флажок дали», — приводит слова Умара Нурмагомедова ТАСС.

На его счету один бой в UFC, в котором Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова, применив удушающий приём во втором раунде. Всего в активе 25-летнего россиянина 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрёв высказался о проблеме допинга в отечественных смешанных единоборствах.