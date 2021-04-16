Бикрёв: в ближайшие пару лет в России проблему допинга в ММА не решить

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв высказался о проблеме допинга в отечественных смешанных единоборствах.

«В ближайшие пару лет проблему допинга не решить. На это есть сразу несколько причин. Главная в том, что допинг-тестирование — крайне дорогостоящая процедура. Если у UFC есть необходимые средства, чтобы заниматься этим, то у других нет. Возьмём тот же Bellator. Там этот процесс поставлен довольно сомнительно. Пробы берут нерегулярно и не у всех. В России многие бойцы получают за поединок около 50—100 тыс. рублей, а процедура стоит 200 тыс. рублей. Получается, что проверка на запрещённые препараты обойдётся дороже, чем сама схватка», — сказал Бикрёв в интервью RT.

Ранее Бикрёв ответил, что бы первым делом изменил в случае избрания главой Федерации ММА России.