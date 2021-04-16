Бикрёв ответил, что бы первым делом изменил в случае избрания главой Федерации ММА России

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв считает, что в отечественных смешанных единоборствах не должно быть разделения на профессионалов и любителей.

«Я бы убрал разделение на профессионалов и любителей. Разрешил бы первым вновь принимать участие в турнирах по смешанным единоборствам, которые проводятся под эгидой федерации, например в чемпионатах России. Раньше на подобных соревнованиях выступали Анатолий Малыхин, Салимгерей Расулов и многие другие. Это было дополнительной практикой для них самих, а также отличным опытом для молодёжи. Думаю, подобные меры помогли бы увеличить не только уровень конкуренции, но и ажиотаж вокруг соревнований. Организаторы смогли бы привлекать больше спонсоров», — заявил Бикрёв в интервью RT.

Ранее чемпион AMC Fight Nights Бикрёв высказался о шансах Bare Knuckle догнать по популярности UFC.