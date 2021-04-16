Чемпион AMC Fight Nights Бикрёв: Bare Knuckle может догнать UFC только на ракете
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«На мой взгляд, Bare Knuckle может догнать UFC только на ракете. Конечно, у кулачных боёв есть своя ниша, но я не знаю, благодаря чему они могут сравняться со смешанными единоборствами», — сказал Бикрёв RT.
Промоушен Bare Knuckle FC был основан в 2018 году. Эта организация стала первой в США с 1889 года, получившей право на проведение кулачных боёв.
Ранее чемпион AMC Fight Nights Бикрёв сказал, в каком случае у Джигана будет шанс победить Емельяненко.