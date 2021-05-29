СМИ: Возвращение в МЮ является приоритетным вариантом продолжения карьеры для Роналду

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.
СМИ: Возвращение в МЮ является приоритетным вариантом продолжения карьеры для Роналду
  • Reuters

Как сообщает Cadena SER, в случае непопадания команды в Лигу чемпионов Роналду планировал покинуть «Ювентус». Однако по итогам сезона в Серии А это всё же удалось сделать, поэтому форвард думает над тем, чтобы остаться. Тем не менее вернувшийся на пост главного тренера бьянконери Массимилиано Аллегри не рассчитывает на 36-летнего игрока.

Таким образом, приоритетным для Роналду вариантом продолжения карьеры является возвращение в английский «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год. 

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью предложил Роналду перейти в «Рому».

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