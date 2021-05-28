СМИ: Моуринью предложил Роналду перейти в «Рому»

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Новый главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью хочет пригласить в команду форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
СМИ: Моуринью предложил Роналду перейти в «Рому»
  • Reuters

Как сообщает SportMediaset, португальский специалист уже связался со своим соотечественником и предложил Роналду перейти в его команду.

Отмечается, что потенциальный переход в «Рому» позволит Роналду сохранить преимущества итальянского налогообложения, выгодного по сравнению с другими топ-лигами Европы.

Роналду и Моуринью в прошлом уже работали вместе — в мадридском «Реале».

Ранее Роналду рассказал о своём отношении к статистическим показателям.

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