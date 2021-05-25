Роналду: не я гонюсь за статистикой, а она за мной

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к статистическим показателям.

«Я уже говорил, что не гонюсь за статистикой. Это она гонится за мной. Тем, кто не понимает, о чём я, всё очень просто объяснить: футбол — это командная игра, но именно индивидуальными усилиями мы помогаем нашим командам достигать целей», — написал Роналду в Instagram.

По его словам, речь идёт о постоянном поиске возможностей на самом поле и усердной работе на тренировках, а это уже и выливается в прибавление по статистическим показателям и завоевание титулов. При этом он доволен тем, что ему удалось оставить весомый след в тех странах, в которых ему довелось играть.

«Я доставил радость болельщикам клубов, которые я представлял. Это то, ради чего я работаю, это то, что движет мной, и это то, к чему я буду стремиться до самого конца», — добавил Роналду.

В минувшем сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А. Он забил 29 мячей в 33 матчах.

Ранее сообщалось, что Роналду — первый футболист в истории, ставший лучшим бомбардиром чемпионатов Англии, Испании и Италии.