Павлюченко: когда я играл в «Тоттенхэме», мы возили дома «Челси» и «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России по футболу Роман Павлюченко перед финалом Лиги чемпионов вспомнил, как играл против «Манчестер Сити» и «Челси».

«Когда я играл в «Тоттенхэме», мы возили дома и «Челси», и «Сити», ха-ха. На выезде было посложнее. Но тогда это был не тот «Манчестер Сити», еще не было звезд, а вот «Челси» тогда был в порядке. Против «Челси» было очень сложно играть, это тебе не РПЛ», — цитирует Павлюченко Sport24.

По его мнению, нет смысла сравнивать нынешний «Челси» с командой 2012 года, так как текущий состав ещё не выигрывал трофеи.

«Буду сегодня переживать за «Челси». Там играл Юра Жирков, тренером был Гус Иваныч. Можно сказать, родной клуб. Но шансы против «Сити» — где-то 20 на 80», — добавил Павлюченко.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Павлюченко выразил мнение, что «Челси» даст бой в финале Лиги чемпионов.