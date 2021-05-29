Павлюченко: думаю, «Челси» даст бой в финале Лиги чемпионов

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Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов, в котором сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси».
Павлюченко: думаю, «Челси» даст бой в финале Лиги чемпионов
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«На бумаге фаворит «Манчестер Сити». Они выносят всех подряд, но это финал. Здесь всего одна игра. «Челси» будет очень тяжело. Некоторые игроки могут вообще больше сюда не попасть. Все понимают, что стоит на кону. Я думаю, что «Челси» даст бой. Будет хорошая и яркая игра», — цитирует Павлюченко Sport24.

Он также признался, что не ожидал от «Челси» выхода в финал, но «Реал», возможно, недооценил соперника. При этом эксперт отметил, что с приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера лондонцы преобразились и ему очень нравится их игра в атаке.  

«Сити» умеет реализовывать моменты, мы это видели на протяжении всего сезона. «Челси» в любом случае будет играть вторым номером, на контратаках. Бежать в атаку всей командой против «Сити» — это самоубийство», — добавил Павлюченко.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры — в 22:00 мск. 

Ранее Валерий Газзаев отметил, что не видит фаворита в финале Лиги чемпионов.

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