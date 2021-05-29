Агент футболиста «Боавишты» подтвердил интерес «Спартака» и «Локомотива»

Хосе Луис Родригес, агент нападающего португальской «Боавишты» Альберта Элиса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московских «Спартака» и «Локомотива».

«Интерес со стороны «Локомотива» и «Спартака» действительно есть, но конкретных предложений пока не поступало. Сумма отступных в контракте Элиса — €10 млн. Сам Альберт не против переехать в Россию», — цитирует Родригеса Sport24.

В прошедшем сезоне Элис провёл 32 матча за «Боавишту», забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

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