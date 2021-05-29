Агент футболиста «Боавишты» подтвердил интерес «Спартака» и «Локомотива»

Короткая ссылка
Хосе Луис Родригес, агент нападающего португальской «Боавишты» Альберта Элиса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московских «Спартака» и «Локомотива».
Агент футболиста «Боавишты» подтвердил интерес «Спартака» и «Локомотива»
  • © aelis17
  • Instagram

«Интерес со стороны «Локомотива» и «Спартака» действительно есть, но конкретных предложений пока не поступало. Сумма отступных в контракте Элиса — €10 млн. Сам Альберт не против переехать в Россию», — цитирует Родригеса Sport24.

В прошедшем сезоне Элис провёл 32 матча за «Боавишту», забил восемь мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее тренер «Зенита-2» Владислав Радимов предположил, что Рую Витории будет сложно работать в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить