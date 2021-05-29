Радимов предполагает, что Витории будет сложно работать в «Спартаке»

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов, который ныне возглавляет вторую команду петербургского клуба, прокомментировал назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».
Радимов предполагает, что Витории будет сложно работать в «Спартаке»
  • globallookpress.com

«Предположу, что Витории будет сложно — судя по тому, как был обставлен его приход. Ему придётся выдержать психологический груз со стороны болельщиков, прессы и ветеранов клуба. Психологически он будет начинать даже не с нуля, а с минуса», — цитирует Радимова Sport24.

Тем не менее эксперт считает, что всё в любом случае будет зависеть от результатов. И если команда будет побеждать, то и весь негатив уйдёт.

«А если пойдут неудачные, придёт Зарема и скажет: «Я же вам говорила», — добавил Радимов.

Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 года по декабрь 2021-го. С 2015 по 2019 год Витория тренировал «Бенфику», которая под его руководством дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.

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