Радимов предполагает, что Витории будет сложно работать в «Спартаке»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов, который ныне возглавляет вторую команду петербургского клуба, прокомментировал назначение португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».

«Предположу, что Витории будет сложно — судя по тому, как был обставлен его приход. Ему придётся выдержать психологический груз со стороны болельщиков, прессы и ветеранов клуба. Психологически он будет начинать даже не с нуля, а с минуса», — цитирует Радимова Sport24.

Тем не менее эксперт считает, что всё в любом случае будет зависеть от результатов. И если команда будет побеждать, то и весь негатив уйдёт.

«А если пойдут неудачные, придёт Зарема и скажет: «Я же вам говорила», — добавил Радимов.

Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 года по декабрь 2021-го. С 2015 по 2019 год Витория тренировал «Бенфику», которая под его руководством дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.