Романцев: если у «Спартака» получится купить Роналду, шансы в ЛЧ возрастут

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге чемпионов.
Романцев: если у «Спартака» получится купить Роналду, шансы в ЛЧ возрастут
  • © ФК «Спартак»
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«Здесь многое от жеребьёвки зависит», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Спартак» пока не готов на равных играть с лучшими клубами топ-чемпионатов, но может помочь удачная селекция.

«К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, что право выступать в Лиге чемпионов нужно ещё завоевать, пройдя отборочные матчи», — добавил специалист.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее Романцев рассказал, какие позиции стоит укрепить «Спартаку».

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