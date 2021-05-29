Романцев рассказал, какие позиции стоит укрепить «Спартаку»
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«На мой взгляд, на сегодня у «Спартака» очень приличная линия атаки. В остальных звеньях есть позиции, которые требуют усиления. Полузащите не хватает хавбека, способного вести игру, а обороне нужно усиление на флангах. И было бы неплохо купить на эти места хотя бы по одному качественному исполнителю», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».
«Спартак» по итогам минувшего сезона занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Спартак» поборются за нападающего «Боавишты».