Романцев рассказал, какие позиции стоит укрепить «Спартаку»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением, какие позиции необходимо усилить команде.

«На мой взгляд, на сегодня у «Спартака» очень приличная линия атаки. В остальных звеньях есть позиции, которые требуют усиления. Полузащите не хватает хавбека, способного вести игру, а обороне нужно усиление на флангах. И было бы неплохо купить на эти места хотя бы по одному качественному исполнителю», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Спартак» поборются за нападающего «Боавишты».