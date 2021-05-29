Иностранные болельщики смогут присутствовать на матчах ЧМ по хоккею в Риге

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Иностранные болельщики из эпидемиологически безопасных стран смогут посетить матчи чемпионата мира по хоккею в Риге.
Иностранные болельщики смогут присутствовать на матчах ЧМ по хоккею в Риге
  • Reuters

«Билеты смогут приобрести только болельщики из тех стран, по прибытии из которых в Латвию не требуется самоизоляция, при условии, что мы сможем удостовериться в том, что у них имеется действительный ковид-сертификат», — цитирует главу оргкомитета чемпионата мира Эдгарса Бунциса LETA.

На данный момент в список таких стран входят Финляндия и Великобритания.

Матчи чемпионата мира пока проходят без зрителей. 27 мая правительство Латвии приняло решение допустить болельщиков на игры турнира с 1 июня. Но при этом зрители должны уже переболеть коронавирусом либо пройти вакцинацию.

Ранее стало известно, при каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМ-2021.

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