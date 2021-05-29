Стало известно, при каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМ-2021

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Сборная Казахстана одержала победу над национальной командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Стало известно, при каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМ-2021
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» и завершилась со счётом 11:3.

Таким образом, стало известно, при каких раскладах сборная Канады не выйдет из группы на чемпионате мира.

Между сборными Казахстана и Канады четыре очка при равном количестве игр. В случае поражения в основное время от национальной команды Финляндии канадцы не догонят казахстанских хоккеистов.

Отметим, что канадские хоккеисты могут не попасть в плей-офф даже в случае победы над Финляндией. Это произойдёт при следующих раскладах:

— Казахстан побеждает Норвегию и набирает 13 очков;

— США выигрывают у Норвегии или Италии и набирают 15 очков;

— Финляндия побеждает Латвию или Германию и набирает 13 очков;

— Германия выигрывает у Латвии и набирает 12 очков.

Ранее сообщалось, что Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ-2021.

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