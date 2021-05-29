Стало известно, при каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМ-2021
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» и завершилась со счётом 11:3.
Таким образом, стало известно, при каких раскладах сборная Канады не выйдет из группы на чемпионате мира.
Между сборными Казахстана и Канады четыре очка при равном количестве игр. В случае поражения в основное время от национальной команды Финляндии канадцы не догонят казахстанских хоккеистов.
Отметим, что канадские хоккеисты могут не попасть в плей-офф даже в случае победы над Финляндией. Это произойдёт при следующих раскладах:
— Казахстан побеждает Норвегию и набирает 13 очков;
— США выигрывают у Норвегии или Италии и набирают 15 очков;
— Финляндия побеждает Латвию или Германию и набирает 13 очков;
— Германия выигрывает у Латвии и набирает 12 очков.
Ранее сообщалось, что Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ-2021.