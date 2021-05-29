Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швейцарией

Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге со Швейцарией.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах займёт Александр Самонов, а его сменщиком станет Иван Бочаров.

Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

— Никита Нестеров — Никита Задоров, Антон Слепышев — Дмитрий Воронков — Максим Шалунов;

— Владислав Гавриков — Иван Проворов, Сергей Толчинский — Павел Карнаухов — Александр Барабанов;

— Игорь Ожиганов — Рушан Рафиков, Эмиль Галимов — Иван Морозов — Антон Бурдасов;

— Григорий Дронов, Артём Швец-Роговой — Владислав Каменев — Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко.

Встреча состоится 29 мая. Начало — в 16:15.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с 9 очками занимает третье место в группе А. Швейцария также имеет в своём активе 9 баллов, но лидирует в группе по дополнительным показателям.

Ранее фигуристка Алина Загитова поддержала сборную России перед матчем со Швейцарией.