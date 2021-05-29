Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швейцарией

Короткая ссылка
Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге со Швейцарией.
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швейцарией
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах займёт Александр Самонов, а его сменщиком станет Иван Бочаров. 

Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

— Никита Нестеров — Никита Задоров, Антон Слепышев — Дмитрий Воронков — Максим Шалунов;

— Владислав Гавриков — Иван Проворов, Сергей Толчинский — Павел Карнаухов — Александр Барабанов;

— Игорь Ожиганов — Рушан Рафиков, Эмиль Галимов — Иван Морозов — Антон Бурдасов;

— Григорий Дронов, Артём Швец-Роговой — Владислав Каменев — Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко.

Встреча состоится 29 мая. Начало — в 16:15.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с 9 очками занимает третье место в группе А. Швейцария также имеет в своём активе 9 баллов, но лидирует в группе по дополнительным показателям.

Ранее фигуристка Алина Загитова поддержала сборную России перед матчем со Швейцарией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить