Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швейцарией
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах займёт Александр Самонов, а его сменщиком станет Иван Бочаров.
Сочетания звеньев выглядят следующим образом:
— Никита Нестеров — Никита Задоров, Антон Слепышев — Дмитрий Воронков — Максим Шалунов;
— Владислав Гавриков — Иван Проворов, Сергей Толчинский — Павел Карнаухов — Александр Барабанов;
— Игорь Ожиганов — Рушан Рафиков, Эмиль Галимов — Иван Морозов — Антон Бурдасов;
— Григорий Дронов, Артём Швец-Роговой — Владислав Каменев — Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко.
Встреча состоится 29 мая. Начало — в 16:15.
После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с 9 очками занимает третье место в группе А. Швейцария также имеет в своём активе 9 баллов, но лидирует в группе по дополнительным показателям.
Ранее фигуристка Алина Загитова поддержала сборную России перед матчем со Швейцарией.