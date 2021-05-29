Бобровский прокомментировал прибытие в расположение сборной России на ЧМ-2021

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Вратарь сборной России Сергей Бобровский рассказал о своём прибытии в расположение национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.
Бобровский прокомментировал прибытие в расположение сборной России на ЧМ-2021
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Вызов в сборную пришёл сразу после завершения сезона во «Флориде». Никаких сомнений не было, сразу сказал да. Сборная — это что-то особенное, мечта. Для меня честь — быть здесь», — цитирует Бобровского Sport24.

Вратарь пройдёт трёхдневный карантин, ежедневно сдавая тесты на коронавирусную инфекцию, после чего сможет принять участие в матчах чемпионата мира.

Напомним, что 29 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия. Встреча пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что Григоренко, Зуб и Кузьменко не сыграют со Швейцарией на ЧМ-2021 по хоккею.

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