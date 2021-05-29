Бобровский прокомментировал прибытие в расположение сборной России на ЧМ-2021
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«Вызов в сборную пришёл сразу после завершения сезона во «Флориде». Никаких сомнений не было, сразу сказал да. Сборная — это что-то особенное, мечта. Для меня честь — быть здесь», — цитирует Бобровского Sport24.
Вратарь пройдёт трёхдневный карантин, ежедневно сдавая тесты на коронавирусную инфекцию, после чего сможет принять участие в матчах чемпионата мира.
Напомним, что 29 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия. Встреча пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск.
Ранее сообщалось, что Григоренко, Зуб и Кузьменко не сыграют со Швейцарией на ЧМ-2021 по хоккею.